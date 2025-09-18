На украинском авторынке сменился лидер

Как сообщает AUTO-Consulting, за первую половину сентября на авторынке произошли существенные изменения. Произошла смена лидера рынка, доля электромобилей на рынке новых авто достигла 36%, к тому же авторынок продолжает расти.

Показатели продаж всех операторов за 15 дней сентября впервые зафиксировали на 1-м месте китайский бренд BYD. Ему уже удалось занять 14% украинского рынка и потеснить лидера последних лет - Toyota.

До этого все шло, потому что BYD уже два последних месяца финишировал вторым, но переход к лидерству состоялся так стремительно, что в этом порыве Volkswagen тоже успел опередить Toyota. Конечно что произошло это тоже благодаря поставкам электромобилей бренда VW из Китая. Но, имеем новую конфигурацию лидеров, которую пока не привычно видеть.

Еще одно значительное изменение - это укрепление позиций Skoda. Теперь Skoda - №4 и опережает Renault. Это вполне заслуга украинского дистрибьютора чешского бренда, который приблизился к конкуренции с Toyota.

Значительный прорыв совершили и дилеры BMW. Теперь баварские автомобили – №5 на общем рынке и безоговорочный лидер в премиальном сегменте. Отмечается также активизация поставок Zeekr и Mazda. Эти бренды прибавили за первую половину сентября.

Еще один важный показатель – это доля электромобилей на рынке новых автомобилей. Если в августе она впервые достигла показателя 28%, то в первой половине сентября - новый рекорд 36%.

Так, уже более 1/3 авторынка составляют электромобили, поэтому скорость изменений просто поражает. Понятно, что ее подогревает окончание льгот на импорт электрокаров в 2025 году. Какой процент рынка займут электрички без льгот – узнаем уже в 2026 году.