Гиперкар BYD установил рекорд скорости среди электромобилей

Рекордный заезд состоялся 8 августа на испытательном полигоне ATP Automotive Testing в Папенбурге. За рулем гиперкара был профессиональный пилот Марк Бассенг. Предыдущий рекорд принадлежал Rimac Nevera R, который разогнался до 431,45 км/ч в июле 2025 года. U9 Track Edition имеет силовую установку из четырех электромоторов, пиковая мощность которых составляет 775 л.с. для каждого.

Читайте также: Гиперкар от BYD вряд ли сможет развивать 3000 лошадиных сил: мнение эксперта

Общая мощность электромобиля составляет более 3000 лошадиных сил. Чтобы контролировать всю эту мощность, электромобиль использует усовершенствованные возможности векторизации крутящего момента, а интеллектуальная система управления кузовом DiSus-X платформы e4 автоматически регулирует подвеску для максимального сцепления с дорогой.

Кроме того, компания говорит, что он использует “первую серийную платформу сверхвысокого напряжения 1200 В для транспортных средств в сочетании с системой терморегуляции, оптимизированной для экстремальных условий”.

Также интересно: Китайцы за деньги катают пассажиров на автомобилях BYD в парке

Интересно то, что машина, которая установила рекорд, похоже, имела клейкую ленту на зазорах кузовных панелей для улучшения аэродинамики. Она также имела иной сплиттер из углеродного волокна и была лишена спойлера, а колеса обули в уникальные трековые шины от Giti Tire.