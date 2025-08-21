Китайцы за деньги катают пассажиров на автомобилях BYD в парке

Как рассказывает Carscoops, китайский гигант BYD открыл в Чжэнчжоу огромный центр опыта вождения по, который, фактически, является тематическим парком мечты для любого автолюбителя. Лучшие модели бренда можно протестировать на полигоне, включая полностью электрический гиперкар Yangwang U9.

Пожалуй, изюминкой объекта является гоночная трасса длиной 1,7 км с девятью поворотами и прямой длиной 550 м, достаточно длинной, чтобы флагманские модели BYD могли разгоняться до 220 км/ч. Кроме того, рядом расположен “динамический паддок” площадью 15 300 квадратных метров, где автомобили могут проходить слаломные и лосиные испытания, а также демонстрировать свои функции автоматизированной парковки.

Езду при сложных погодных условиях имитирует большая зона с низким трением из 30 000 гладких базальтовых кирпичей, которые заливают водой. Также есть 70-метровый бассейн, разработан, чтобы продемонстрировать способность YangWang U8 держаться на воде и медленно двигаться благодаря своей передовой электрической силовой установке.

Уникальной особенностью центра является Песчаный склон BYD, сертифицированный Книгой рекордов Гиннеса как самый высокий и самый большой объект для испытания автомобилей по дюнам. Объект также включает отдельную зону для бездорожья, а также большую зону для кемпинга и отдыха. Для посетителей доступны четыре различных билета.

Самый дешевый билет стоимостью 899 юаней (83 доллара) включает поездку пассажиром на YangWang U9, а также впечатления от прогулки на одном транспортном средстве из серии Dynasty или Ocean от BYD. Также предлагается более дорогой билет стоимостью 999 юаней ($139), который позволяет проехать на двух моделях Denza, включая Z9 GT, и Fang Cheng Bao.

Доступны еще два варианта билетов. Первый стоит 1999 юаней (280 долларов) предоставляет доступ к YangWang U8 и U9, а также к моделям серии Dynasty/Ocean и автомобилям от Denza и Fang Cheng Bao. Также доступен VIP-билет стоимостью 6666 юаней или (927 долларов). Он является пропуском ко всем моделям и зонам комплекса, а также предоставляет одну бесплатную ночь в соседнем пятизвездочном отеле.