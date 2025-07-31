Популярный электрокроссовер BYD будет стоить 10 тысяч долларов

30 июля компания BYD выпустила новую базовую комплектацию своей серии Yuan UP с запасом хода 301 км по цене 74 800 юаней (10 400 долларов США). На зарубежном рынке Yuan UP продается под названием Atto 2. Эта комплектация не будет иметь передовой системы помощи водителю BYD "God's Eye", пишет Carnewschina.

Интересно, что три предыдущие комплектации на рынке имели ценовой диапазон от 99 800 до 119 800 юаней (от 13 900 до 16 700 долларов США) с запасом хода 401 км.

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Стоит отметить, что в феврале этого года BYD объявила о своей стратегии "Национального интеллектуального вождения" по интеграции системы "Божьего глаза" во всю свою линейку автомобилей, включая доступную серию BYD Seagull. Однако, новая комплектация Yuan UP, похоже, отклоняется от этой стратегии.



Новый Yuan UP 301km Pilot Edition сохраняет тот же дизайн и размеры кузова, составляющие 4310/1830/1675 мм (длина/ширина/высота), с колесной базой 2620 мм.

Силовой агрегат – это передний синхронный двигатель с постоянными магнитами с максимальной мощностью 70 кВт (94 л.с.) и пиковым крутящим моментом 180 Нм. Он сочетается с аккумуляторной батареей Blade емкостью 32 кВт-ч, что обеспечивает запас хода по шкале CLTC в 301 км. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 12 секунд. При быстрой зарядке для зарядки от 30% до 80% требуется 30 минут.

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Для сравнения, комплектации с запасом хода 401 км предлагают дополнительный электродвигатель мощностью 130 кВт/290 Нм и оснащены аккумуляторными батареями Blade емкостью 45,12 кВт-ч. Самое быстрое время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 7,9 секунды.

Внутри приборная панель оснащена 8,8-дюймовой приборной панелью и 10,1-дюймовым центральным экраном управления, работающий на базе системы управления BYD DiLink 50.

Поддерживаются такие конфигурации, как сеть 4G, Bluetooth, бортовой Wi-Fi, дистанционное управление, обновления OTA, голосовое управление, четыре динамика, бесключевой доступ и контроль давления в шинах. Сиденье водителя регулируется вручную в шести положениях. Сиденье пассажира регулируется вручную в четырех положениях.