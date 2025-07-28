Какие китайские авто привозят в Украину: топ марок и моделей

Китайские автомобили больше не те, что были десять или даже двадцать лет назад. Сегодня это уже не только "дешево и сердито", а ставка на современный дизайн, новейшую электронику, европейскую инженерию и передовые технологии. Особенно стремительно развивается сегмент электромобилей. Многие мировые бренды имеют в Китае партнерские производства или собственные заводы - среди них Volkswagen, Tesla, Toyota, Ford и другие.

Аналитики Института исследований авторынка проанализировали первые регистрации легковых автомобилей китайского производства в Украине в январе-июне 2025 года.

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Во внимание принимали как новые, так и подержанные авто, с четким критерием: местом сборки должна была быть именно Китайская Народная Республика. Ведь сегодня многие модели китайских брендов производятся и за пределами КНР, одновременно часть европейских или американских марок собирается именно в Китае. Поэтому фокус исследования - исключительно "made in China", независимо от логотипа на капоте. Что же попало из этого автомира в Украину в течение первого полугодия?

Динамика рынка китайских легковушек: 2024-2025

В первом полугодии 2025 года украинцы зарегистрировали более 6,3 тысяч новых и подержанных авто китайского производства. Самый высокий показатель - в июне: 1447 регистраций, из которых более тысячи пришлись на новые машины. После небольшого спада на рубеже лет спрос на "китайцев" снова пошел вверх, и с начала года наблюдается стабильный рост интереса к моделям из Поднебесной. Доля новых авто среди всех регистраций превышает 75%.

Первые регистрации новых легковушек

Среди новых авто, произведенных в Китае, 81% (4185 из 5162) были электромобилями. Бензиновые модели составили 10,6% (550 авто), а еще 3,8% – это гибриды (197 машин), которые сочетают бензиновый и электрический привод. Дизель встречается крайне редко - всего 0,3% (18 авто).

Абсолютным лидером стала марка BYD - 1719 зарегистрированных машин. Далее - Zeekr (860 шт.) и Honda (838 шт.), которая хоть и японская по происхождению, активно собирает отдельные модели в Китае. В десятке также Audi, MG, Volkswagen, Chery, Changan, Denza и Haval. Все эти бренды имеют собственное производство или тесное сотрудничество с местными предприятиями.

Топ-10 марок новых легковушек произведенных в Китае, Н1-2025

Безоговорочным бестселлером среди новых авто китайского производства стал BYD Song Plus – именно этот кроссовер выбрали тысяча украинских покупателей. Причина успеха – удачное сочетание современного дизайна, богатой комплектации, электрической или гибридной силовой установки и доступной цены, чем у европейских конкурентов.

Топ-10 моделей легковушек китайского производства, Н1-2025

Стабильным спросом пользуются Honda e:NS1, Zeekr 7X, Zeekr 001, BYD Sea Lion, а также Audi Q4, Volkswagen ID.4, Chery Tiggo 4 Pro и BYD Yuan. Большинство – это электрокроссоверы, которые сочетают эффективность, удобство и современные технологии. Как видим, украинцы все чаще выбирают SUV с "зеленой" тягой.

Доля произведенных в Китае новых авто среди всех первых регистраций в январе-июне 2025 года составила 1,2%.

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Первые регистрации подержанных легковушек

В группе подержанных китайских легковушек, впервые появившихся в украинских реестрах, электромобили составили более 85% от общего количества. Еще 11% – бензиновые модели, 4% - гибриды. Дизель практически отсутствует (1 авто за полгода).

Топ-10 марок импортируемых подержанных легковушек из Китая, Н1-2025

Лидер среди брендов - Zeekr с результатом 304 регистрации. Это подтверждает рост популярности нового премиального сегмента китайских EV. Также в лидерах - BYD, Tesla (с шанхайского завода), Audi, Volvo, MG, Polestar, Volkswagen, Mercedes-Benz и Buick. Большинство этих авто прибыло в Украину усилиями независимых дилеров.

Топ-10 моделей легковушек, подержанные, импортированные в Н1-2025

Zeekr 001 - самая популярная модель среди подержанных китайских авто в Украине. Этот электрокар с премиальным видом и большим запасом хода уже успел заработать репутацию "китайского Taycan'а". В топе также Zeekr 7X, Polestar 2, MG ZS, Tesla Model 3, BYD Song Plus, Buick Envision, Denza N7, Audi Q4 и Volvo XC60.

Кстати Zeekr выпустил 300 тысяч модели 001

Большинство из них - электромобили с привлекательной ценой, хорошим оснащением и европейским "оттенком" - именно это привлекает украинцев, которые хотят максимум за свои деньги.

Средний возраст в этой подгруппе - всего 2,5 года, поэтому в контексте нашего вторичного рынка, где средний возраст достигает 16 лет, эти машины трудно назвать действительно подержанными.

Доля произведенных в Китае авто среди общей массы первых регистраций легковушек с пробегом по итогам первого полугодия 2025 года составила 1,7%.