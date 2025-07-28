Які китайські авто привозять в Україну: топ марок та моделей

Китайські автомобілі більше не ті, що були десять чи навіть двадцять років тому. Сьогодні це вже не лише «дешево й сердито», а ставка на сучасний дизайн, новітню електроніку, європейську інженерію та передові технології. Особливо стрімко розвивається сегмент електромобілів. Багато світових брендів мають у Китаї партнерські виробництва або ж власні заводи — серед них Volkswagen, Tesla, Toyota, Ford та інші.

Аналітики Інституту досліджень авторинку проаналізували перші реєстрації легкових автомобілів китайського виробництва в Україні у січні-червні 2025 року.

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До уваги брали як нові, так і вживані авто, з чітким критерієм: місцем складання мала бути саме Китайська Народна Республіка. Адже сьогодні чимало моделей китайських брендів виробляються і за межами КНР, водночас частина європейських або американських марок збирається саме в Китаї. Тож фокус дослідження — виключно «made in China», незалежно від логотипа на капоті. Що ж потрапило з цього автосвіту в Україну протягом першого півріччя?

Динаміка ринку китайських легковиків: 2024-2025

У першому півріччі 2025 року українці зареєстрували понад 6,3 тисячі нових і вживаних авто китайського виробництва. Найвищий показник — у червні: 1447 реєстрацій, із яких понад тисяча припала на нові машини. Після невеликого спаду на зламі років попит на «китайців» знову пішов угору, і від початку року спостерігається стабільне зростання інтересу до моделей із Піднебесної. Частка нових авто серед усіх реєстрацій перевищує 75%.

Перші реєстрації нових легковиків

Серед нових авто, вироблених у Китаї, 81% (4185 з 5162) були електромобілями. Бензинові моделі склали 10,6% (550 авто), а ще 3,8% — це гібриди (197 машин), які поєднують бензиновий і електричний привід. Дизель трапляється вкрай рідко — лише 0,3% (18 авто).

Абсолютним лідером стала марка BYD — 1719 зареєстрованих машин. Далі — Zeekr (860 шт.) і Honda (838 шт.), яка хоч і японська за походженням, активно збирає окремі моделі в Китаї. У десятці також Audi, MG, Volkswagen, Chery, Changan, Denza та Haval. Усі ці бренди мають власне виробництво або тісну співпрацю з місцевими підприємствами.

Топ-10 марок нових легковиків вироблених у Китаї, Н1-2025

Беззаперечним бестселером серед нових авто китайського виробництва став BYD Song Plus — саме цей кросовер обрали тисяча українських покупців. Причина успіху — вдале поєднання сучасного дизайну, багатої комплектації, електричної або гібридної силової установки та доступнішої ціни, ніж у європейських конкурентів.

Топ-10 моделей легковиків китайського в-ва, Н1-2025

Стабільний попит мають Honda e:NS1, Zeekr 7X, Zeekr 001, BYD Sea Lion, а також Audi Q4, Volkswagen ID.4, Chery Tiggo 4 Pro і BYD Yuan. Більшість — це електрокросовери, які поєднують ефективність, зручність і сучасні технології. Як бачимо, українці дедалі частіше обирають SUV із «зеленою» тягою.

Частка вироблених у Китаї нових авто серед усіх перших реєстрацій у січні-червні 2025 року становила 1,2%.

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Перші реєстрації вживаних легковиків

У групі вживаних китайських легковиків, що вперше з’явилися в українських реєстрах, електромобілі становили понад 85% від загальної кількості. Ще 11% — бензинові моделі, 4% — гібриди. Дизель практично відсутній (1 авто за пів року).

Топ-10 марок імпортованих вживаних легковиків з Китаю, Н1-2025

Лідер серед брендів — Zeekr із результатом 304 реєстрації. Це підтверджує зростання популярності нового преміального сегмента китайських EV. Також у лідерах — BYD, Tesla (зі шанхайського заводу), Audi, Volvo, MG, Polestar, Volkswagen, Mercedes-Benz і Buick. Більшість цих авто прибула до України зусиллями незалежних дилерів.

Топ-10 моделей легковиків, вживані, імпортовані у Н1-2025

Zeekr 001 — найпопулярніша модель серед уживаних китайських авто в Україні. Цей електрокар із преміальним виглядом і великим запасом ходу вже встиг заробити репутацію «китайського Taycan’а». У топі також Zeekr 7X, Polestar 2, MG ZS, Tesla Model 3, BYD Song Plus, Buick Envision, Denza N7, Audi Q4 та Volvo XC60.

До речі Zeekr випустив 300 тисяч моделі 001

Більшість із них — електромобілі з привабливою ціною, хорошим оснащенням і європейським «відтінком» — саме це приваблює українців, які хочуть максимум за свої гроші.

Середній вік у цій підгрупі — лише 2,5 роки, тож у контексті нашого вторинного ринку, де середній вік сягає 16 років, ці машини важко назвати справді вживаними.

Частка вироблених у Китаї авто серед загальної маси перших реєстрацій легковиків з пробігом за підсумками першого півріччя 2025 року склала 1,7%.