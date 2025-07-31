Популярний електрокросовер BYD коштуватиме 10 тисяч доларів

30 липня компанія BYD випустила нову базову комплектацію своєї серії Yuan UP із запасом ходу 301 км за ціною 74 800 юанів (10 400 доларів США). На закордонному ринку Yuan UP продається під назвою Atto 2. Ця комплектація не матиме передової системи допомоги водієві BYD «God's Eye», пише Carnewschina.

Цікаво, що три попередні комплектації на ринку мали ціновий діапазон від 99 800 до 119 800 юанів (від 13 900 до 16 700 доларів США) із запасом ходу 401 км.

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Варто зазначити, що в лютому цього року BYD оголосила про свою стратегію «Національного інтелектуального водіння» щодо інтеграції системи «Божого ока» у всю свою лінійку автомобілів, включаючи доступну серію BYD Seagull. Однак, нова комплектація Yuan UP, схоже, відхиляється від цієї стратегії.



Новий Yuan UP 301km Pilot Edition зберігає той самий дизайн та розміри кузова, що становлять 4310/1830/1675 мм (довжина/ширина/висота), з колісною базою 2620 мм.

Силовий агрегат – це передній синхронний двигун з постійними магнітами з максимальною потужністю 70 кВт (94 к.с.) та піковим крутним моментом 180 Нм. Він поєднується з акумуляторною батареєю Blade ємністю 32 кВт·год, що забезпечує запас ходу за шкалою CLTC у 301 км. Час розгону від 0 до 100 км/год становить 12 секунд. Під час швидкої зарядки для зарядки від 30% до 80% потрібно 30 хвилин.

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Для порівняння, комплектації з запасом ходу 401 км пропонують додатковий електродвигун потужністю 130 кВт/290 Нм та оснащені акумуляторними батареями Blade ємністю 45,12 кВт·год. Найшвидший час розгону від 0 до 100 км/год становить 7,9 секунди.

Усередині приладова панель оснащена 8,8-дюймовою приладовою панеллю та 10,1-дюймовим центральним екраном керування, що працює на базі системи керування BYD DiLink 50.

Підтримуються такі конфігурації, як мережа 4G, Bluetooth, бортовий Wi-Fi, дистанційне керування, оновлення OTA, голосове керування, чотири динаміки, безключовий доступ та контроль тиску в шинах. Сидіння водія регулюється вручну у шести положеннях. Сидіння пасажира регулюється вручну у чотирьох положеннях.