Китайці за гроші катають пасажирів на автомобілях BYD у парку

Як розповідає Carscoops, китайський гігант BYD відкрив у Чженчжоу величезний центр досвіду водіння, який, фактично, є тематичним парком мрії для будь-якого автолюбителя. Найкращі моделі бренду можна протестувати на полігоні, включаючи повністю електричний гіперкар Yangwang U9.

Читайте також: Названо найпопулярніші автомобілі липня в Україні

Мабуть, родзинкою об'єкта є гоночна траса довжиною 1,7 км з дев'ятьма поворотами та прямою довжиною 550 м, достатньо довгою, щоб флагманські моделі BYD могли розганятися до 220 км/год. Крім того, поряд розташований “динамічний паддок” площею 15 300 квадратних метрів, де автомобілі можуть проходити слаломні та лосині випробування, а також демонструвати свої функції автоматизованого паркування.

Їзду за складних погодних умов імітує велика зона з низьким тертями з 30 000 гладких базальтових цеглин, які заливають водою. Також є 70-метровий басейн, розроблений, щоб продемонструвати здатність YangWang U8 триматися на воді та повільно рухатися завдяки своїй передовій електричній силовій установці.

Також цікаво: Гіперкар від BYD навряд чи зможе розвивати 3000 кінських сил: думка експерта

Унікальною особливістю центра є Піщаний схил BYD, сертифікований Книгою рекордів Гіннеса як найвищий і найбільший об'єкт для випробування автомобілів по дюнах. Об'єкт також включає окрему зону для бездоріжжя, а також велику зону для кемпінгу та відпочинку. Для відвідувачів доступні чотири різні квитки.

Найдешевший квиток вартістю 899 юанів (83 долари) включає поїздку пасажиром на YangWang U9, а також враження від прогулянки на одному транспортному засобі із серії Dynasty або Ocean від BYD. Також пропонується дорожчий квиток вартістю 999 юанів ($139), який дозволяє проїхати на двох моделях Denza, включаючи Z9 GT, та Fang Cheng Bao.

Читайте також: Популярний електрокросовер BYD коштуватиме 10 тисяч доларів

Доступні ще два варіанти квитків. Перший коштує 1999 юанів (280 доларів) надає доступ до YangWang U8 та U9, а також до моделей серії Dynasty/Ocean та автомобілів від Denza та Fang Cheng Bao.

Також доступний VIP-квиток вартістю 6666 юанів або (927 доларів). Він є пропуском до всіх моделей та зон комплексу, а також надає одну безкоштовну ніч у сусідньому п'ятизірковому готелі.