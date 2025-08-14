Укр
Гіперкар від BYD навряд чи зможе розвивати 3000 кінських сил: думка експерта

Мате Рімац – засновник хорватської компанії з будівництва високопродуктивних автомобілів Rimac, поставив під сумнів правдивість показників нового YangWang U9 Track Edition, потужність якого, як зазначає автовиробник, становить 2991 кінську силу.
Генеральний директор Rimac розкритикував заяви про потужність нового гіперкара від BYD в 3000 к.с. - Auto24

BYD YangWang U9 Track Edition

За даними Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, новий YangWang U9 Track Edition буде здатний видавати сумарну потужність у 2200 кВт (2991 к.с.), але, як пише Carscoops, засновник Rimac – Мате Рімац спростував ідею про те, що U9 матиме таку потужність, припустивши, що її могли “неправильно розрекламувати” або “неправильно інтерпретувати”.

У коментарі до групи Apex Automotor у Facebook Рімац зазначив, що “більшість китайських електромобілів використовують елементи LFP, і я сумніваюся, що будь-який з них може забезпечити швидкість розряду понад 20°C (навіть протягом 1 секунди), яка потрібна для видачі потужності понад 2 мегават”.

Якщо заявлені характеристики YangWang U9 Track Edition є правдивими, він буде на 884 кінські сили потужнішим за Rimac Nevera R. Мате Рімац заявив, що Nevera R оснащена “найновішою та найкращою технологією акумуляторних елементів”, і її потужність обмежена приблизно 1,5 мегаватами, або рівно 2107 кінських сил.

Він пояснив, що хоча акумулятор може забезпечити більше потужності, двигуни та інвертори знаходяться на межі своїх можливостей. На його думку, система “ймовірно, видасть 2 МВт протягом кількох секунд”, але не без посилення решти трансмісії. Крім того, засновник компанії також зазначив, що Nevera R “вже перевищує межу зчеплення з дорогою найкращих продуктивних шин на ринку до швидкості 160 км/год”, маючи на увазі, що якби YangWang U9 Track Edition мав майже на 1000 к.с. більше, “він, ймовірно, не зміг би реалізувати таку потужність до швидкості понад 240 км/год”.

Він також наголосив, що пікова потужність – це лише число, і що важливіше “як ця потужність подається та підтримується”. Це важливе твердження, оскільки за даними Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю, кожен з чотирьох електромоторів U9 Track Edition видає до 555 кВт (754 к.с.), але немає жодного підтвердження, що всі чотири двигуни можуть працювати на піковій потужності одночасно в реальних умовах водіння.

