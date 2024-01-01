Рідкісний електрогіперкар Rimac Nevera продають на аукціоні

Як повідомляє Motor1, автівку продають на аукціоні Bring a Trailer й має пробіг всього у 2158 кілометрів. Даний екземпляр є №6 зі 150 побудованих.

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Він пофарбований в перламутрово-блакитну фарбу, яка була доступна як опція за 20 тисяч євро, має відповідний синій інтер’єр та 20-дюймові колісні диски, що мають різну ширину на осях.

Крім того, попередній власник оснастив гіперкар пакетом Carbon Level 2, який надає екстер’єру глянцеві акценти з вуглецевого волокна. Ці додаткові елементи коштували близько 80 000 євро.

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Початкова вартість Rimac Nevera у 2023 році становила 2 136 000 євро, але наразі актуальна вартість автівки становить лише 1 112 111 доларів. Аукціон триватиме ще 4 дні.