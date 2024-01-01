Редкий электрогиперкар Rimac Nevera продают на аукционе

Как сообщает Motor1, автомобиль продают на аукционе Bring a Trailer и имеет пробег всего в 2158 километров. Данный экземпляр является №6 из 150 построенных.

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Он окрашен в перламутрово-голубую краску, которая была доступна как опция за 20 тысяч евро, имеет соответствующий синий интерьер и 20-дюймовые колесные диски, имеющие разную ширину на осях.

Кроме того, предыдущий владелец оснастил гиперкар пакетом Carbon Level 2, который придает экстерьеру глянцевые акценты из углеродного волокна. Эти дополнительные элементы стоили около 80 000 евро.

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Начальная стоимость Rimac Nevera в 2023 году составляла 2 136 000 евро, но пока актуальная стоимость автомобиля составляет лишь 1 112 111 долларов. Аукцион продлится еще 4 дня.