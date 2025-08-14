Укр
Гиперкар от BYD вряд ли сможет развивать 3000 лошадиных сил: мнение эксперта

Мате Римац – основатель хорватской компании по строительству высокопроизводительных автомобилей Rimac, поставил под сомнение правдивость показателей нового YangWang U9 Track Edition, мощность которого, как отмечает автопроизводитель, составляет 2991 лошадиную силу.
Генеральный директор Rimac раскритиковал заявления о мощности нового гиперкара от BYD в 3000 л.с. - Auto24

BYD YangWang U9 Track Edition

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, новый YangWang U9 Track Edition будет способен выдавать суммарную мощность в 2200 кВт (2991 л.с.), но, как пишет Carscoops, основатель Rimac – Мате Римац опроверг идею о том, что U9 будет иметь такую мощность, предположив, что её могли “неправильно разрекламировать” или “неправильно интерпретировать”.

В комментарии к группе Apex Automotor в Facebook Римац отметил, что “большинство китайских электромобилей используют элементы LFP, и я сомневаюсь, что любой из них может обеспечить скорость разряда более 20°C (даже в течение 1 секунды), которая нужна для выдачи мощности более 2 мегаватт”.

Если заявленные характеристики YangWang U9 Track Edition являются правдивыми, он будет на 884 лошадиные силы мощнее Rimac Nevera R. Мате Римац заявил, что Nevera R оснащена “новейшей и лучшей технологией аккумуляторных элементов”, и ее мощность ограничена примерно 1,5 мегаваттами, или ровно 2107 лошадиных сил.

Он объяснил, что хотя аккумулятор может обеспечить больше мощности, двигатели и инверторы находятся на пределе своих возможностей. По его мнению, система “вероятно, выдаст 2 МВт в течение нескольких секунд”, но не без усиления остальной трансмиссии. Кроме того, основатель компании также отметил, что Nevera R “уже превышает предел сцепления с дорогой лучших производительных шин на рынке до скорости 160 км/ч”, имея в виду, что если бы YangWang U9 Track Edition имел почти на 1000 л.с. больше, “он, вероятно, не смог бы реализовать такую мощность до скорости более 240 км/ч”.

Он также отметил, что пиковая мощность – это лишь число, и что важнее “как эта мощность подается и поддерживается”. Это важное утверждение, поскольку по данным Министерством промышленности и информационных технологий Китая, каждый из четырех электромоторов U9 Track Edition выдает до 555 кВт (754 л.с.), но нет никакого подтверждения, что все четыре двигателя могут работать на пиковой мощности одновременно в реальных условиях вождения.

