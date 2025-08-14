Гиперкар от BYD вряд ли сможет развивать 3000 лошадиных сил: мнение эксперта

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, новый YangWang U9 Track Edition будет способен выдавать суммарную мощность в 2200 кВт (2991 л.с.), но, как пишет Carscoops, основатель Rimac – Мате Римац опроверг идею о том, что U9 будет иметь такую мощность, предположив, что её могли “неправильно разрекламировать” или “неправильно интерпретировать”.

В комментарии к группе Apex Automotor в Facebook Римац отметил, что “большинство китайских электромобилей используют элементы LFP, и я сомневаюсь, что любой из них может обеспечить скорость разряда более 20°C (даже в течение 1 секунды), которая нужна для выдачи мощности более 2 мегаватт”.

Если заявленные характеристики YangWang U9 Track Edition являются правдивыми, он будет на 884 лошадиные силы мощнее Rimac Nevera R. Мате Римац заявил, что Nevera R оснащена “новейшей и лучшей технологией аккумуляторных элементов”, и ее мощность ограничена примерно 1,5 мегаваттами, или ровно 2107 лошадиных сил.

Он объяснил, что хотя аккумулятор может обеспечить больше мощности, двигатели и инверторы находятся на пределе своих возможностей. По его мнению, система “вероятно, выдаст 2 МВт в течение нескольких секунд”, но не без усиления остальной трансмиссии. Кроме того, основатель компании также отметил, что Nevera R “уже превышает предел сцепления с дорогой лучших производительных шин на рынке до скорости 160 км/ч”, имея в виду, что если бы YangWang U9 Track Edition имел почти на 1000 л.с. больше, “он, вероятно, не смог бы реализовать такую мощность до скорости более 240 км/ч”.

Он также отметил, что пиковая мощность – это лишь число, и что важнее “как эта мощность подается и поддерживается”. Это важное утверждение, поскольку по данным Министерством промышленности и информационных технологий Китая, каждый из четырех электромоторов U9 Track Edition выдает до 555 кВт (754 л.с.), но нет никакого подтверждения, что все четыре двигателя могут работать на пиковой мощности одновременно в реальных условиях вождения.