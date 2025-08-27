Гіперкар BYD встановив рекорд швидкості серед електромобілів

Рекордний заїзд відбувся 8 серпня на випробувальному полігоні ATP Automotive Testing у Папенбурзі. За кермом гіперкара був професійний пілот Марк Бассенг. Попередній рекорд належав Rimac Nevera R, який розігнався до 431,45 км/год у липні 2025 року. U9 Track Edition має силову установку з чотирьох електромоторів, пікова потужність яких становить 775 к.с. для кожного.

Читайте також: Гіперкар від BYD навряд чи зможе розвивати 3000 кінських сил: думка експерта

Загальна потужність електромобіля становить понад 3000 кінських сил. Щоб контролювати всю цю потужність, електромобіль використовує вдосконалені можливості векторизації крутного моменту, а інтелектуальна система керування кузовом DiSus-X платформи e4 автоматично регулює підвіску для максимального зчеплення з дорогою.

Крім того, компанія каже, що він використовує “першу серійну платформу надвисокої напруги 1200 В для транспортних засобів у поєднанні з системою терморегуляції, оптимізованою для екстремальних умов”.

Також цікаво: Китайці за гроші катають пасажирів на автомобілях BYD у парку

Цікаво те, що автівка, яка встановила рекорд, схоже, мала клейку стрічку на зазорах кузовних панелей для покращення аеродинаміки. Вона також мала інакший спліттер з вуглецевого волокна та була позбавлена спойлера, а колеса взули в унікальні трекові шини від Giti Tire.