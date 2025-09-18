На українському авторинку змінився лідер

Як повідомляє AUTO-Consulting, за першу половину вересня на авторинку відбулися суттєві зміни. Відбулася зміна лідера ринку, частка електромобілів на ринку нових авто сягнула 36%, до того ж авторинок продовжує зростати.

Показники продажів всіх операторів за 15 днів вересня і вперше зафіксували на 1-му місці китайський бренд BYD. Йому вже вдалося зайняти 14% українського ринку і потіснити лідера останніх років - Toyota.

До цього все йшло, бо BYD вже два останніх місяці фінішував другим, але перехід до лідерства відбувся так стрімко, що в цьому пориві Volkswagen теж встиг випередити Toyota. Звісно що сталося це теж завдяки поставкам електромобілів бренду VW з Китаю. Але, маємо нову конфігурацію лідерів, яку поки що не звично бачити.

Ще одна значна зміна - це укріплення позицій Skoda. Тепер Skoda - №4 і випереджає Renault. Це цілком заслуга українського дистриб'ютора чеського бренду, який наблизився до конкуренції з Toyota.

Значний прорив здійснили і дилери BMW. Тепер баварські автомобілі – №5 на загальному ринку і беззаперечний лідер у преміальному сегменті. Відмічається також активізація поставок Zeekr та Mazda. Ці бренди додали за першу половину вересня.

Ще один важливий показник – це частка електромобілів на ринку нових автомобілів. Якщо у серпні вона вперше сягнула показника 28%, то у першій половині вересня – новий рекорд 36%.

Так, вже більше 1/3 авторинку становлять електромобілі, тому швидкість змін просто вражає. Зрозуміло, що її підігріває закінчення пільг на імпорт електрокарів у 2025 році. Який відсоток ринку займуть електрички без пільг – дізнаємось вже у 2026 році.