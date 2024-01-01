Из Киева "Ахиллесу" пришел надежный транспорт

В одно из самых горячих направлений фронта передан 18-тонный грузовик Daewoo с краном-манипулятором для инженерной службы и восемь пикапов JAC Т8. Об этом говорится в Telegram-канале Виталия Кличко.

Две недели назад бойцы батальона в своем видео на канале Youtube жаловались на недостаток пикапов и полноприводных микроавтобусов, показав, в каких сложных условиях бездорожья ходят их машины и как быстро они выходят из строя.

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В частности, показана работа пикапов JAC Т8 в сверхсложных условиях. То ли так совпало, то ли вовремя в Киеве услышали о крайне необходимой потребности, но одна из просьб уже выполнена – девять новеньких легковых 4-дверных грузовиков JAC, о которых мы уже не раз писали, отправились бойцам "Ахиллеса".

Фото: мэрия Киева

Одновременно с наземным транспортом громада Киева передала в это подразделение 650 штук 10-дюймовых дронов, о которых Виталий Кличко сказал, что они "лучшего качества с батареями большой емкости".

Всего в течение 2024 года 92-я отдельная штурмовая бригада получила от громады столицы грузовой, автомобильной техники и дронов на сумму 174 миллиона гривен.