З Києва "Ахіллесу" надійшов надійний транспорт

В один з найгарячіших напрямків фронту передано 18-тонна вантажівка Daewoo з краном-маніпулятором для інженерної служби та вісім пікапів JAC Т8. Про це йдеться в Telegram-каналі Віталія Кличка.

Два тижні тому бійці батальйону у своєму відео на каналі Youtube бідкалися на нестачу пікапів та повнопривідних мікроавтобусів, показавши, в яких складних умовах бездоріжжя ходять їхні машини та як швидко вони виходять з ладу.

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Зокрема, показано роботу пікапів JAC Т8 в надскладних умовах. Чи то так збіглося, чи то вчасно у Києві почули про вкрай необхідну потребу, але одне з прохань вже виконано – дев’ять новеньких легкових 4-дверних вантажівок JAC, про які ми вже не раз писали, відправились бійцям "Ахіллесу".

Фото: мерія Києва

Одночасно з наземним транспортом громада Києва передала до цього підрозділу 650 штук 10-дюймових дронів, про які Віталій Кличко сказав, що вони "найкращої якості з батареями великої ємності".

Всього протягом 2024 року 92-га окрема штурмова бригада отримала від громади столиці вантажної, автомобільної техніки та дронів на суму 174 мільйони гривень.