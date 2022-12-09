Это специальная версия Farelady от дизайнера интерьеров Kahn и компании London Cab.

Этот автомобиль является результатом сотрудничества между London Electric Vehicle Co, производящим лондонские такси, и британским автодизайнером Афзалом Каном.

Кстати как вызвать недорого такси в "час пик"

Даже издали Farelady от Kahn London Cab заметно отличается от всех экземпляров, которые мы видели в кино и телевидении.

18- и 19-дюймовые легкосплавные диски на массивных всесезонных шинах совмещаются с затемненной передней решеткой радиатора. Но только внутри вы видите истинное предназначение этого специального такси. Плюшевая, мягкая на ощупь кожа сочетается с элегантными, но крепкими коврами со светодиодными акцентами и тонко полированным алюминием, чтобы создать пространство, больше напоминающее заднее сиденье Bentley или Maybach, чем лондонского такси.

Это чрезвычайно особенное London Cab поступит в продажу в следующем году в очень ограниченном количестве по цене от 99 000 фунтов стерлингов, или 121 066 долларов США.