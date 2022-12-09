Це спеціальна версія Farelady від дизайнера інтер'єрів Kahn та компанії London Cab.

Цей автомобіль є результатом співпраці між London Electric Vehicle Co, яка виробляє лондонські таксі, та британським автодизайнером Афзалом Каном.

До речі як викликати недорого таксі в "годину пік"

Навіть здалеку Farelady від Kahn London Cab помітно відрізняється від усіх екземплярів, які ми бачили в кіно та на телебаченні.

18- та 19-дюймові легкосплавні диски на масивних всесезонних шинах поєднуються з затемненою передньою решіткою радіатора. Але лише всередині ви бачите справжнє призначення цього спеціального таксі. Плюшева, м’яка на дотик шкіра поєднується з елегантними, але міцними килимами зі світлодіодними акцентами та тонко полірованим алюмінієм, щоб створити простір, який більше нагадує заднє сидіння Bentley або Maybach, ніж лондонського таксі.

Це надзвичайно особливе London Cab надійде в продаж наступного року в дуже обмеженій кількості за ціною від 99 000 фунтів стерлінгів, або 121 066 доларів США.