Переоборудованный маршрутный автобус имеет потрясающий интерьер с мансардными окнами и спальней.

Школьные автобусы являются популярными транспортными средствами для переоборудования фургонов, но достаточно большие. Маршрутные автобусы являются хорошей альтернативой для тех, кто ищет что-то меньшее, и новое видео Tiny Home Tours демонстрирует, что не нужно экономить на стиле в меньшем автомобиле.

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Майк и его собака Бейли превратили Ford в 2000 году выпуска в свой мобильный дом. Вся процедура заняла около семи месяцев, чтобы построить кемпер, который был не первым для Майка. Он узнал, что ему нравится и что ему нужно в предварительном сборнике автобуса, тщательно проектируя свой новый дом.

Он может быть маленьким, но в нем должно быть все необходимое для жизни в пути. Одна сторона автобуса содержит кухню, которая включает в себя длинную стойку, трехконфорочную плиту и мойку. Мансардное окно над кухней добавляет много природного света, что важно для Майка. В нестандартных шкафах прячутся выдвижной холодильник и морозильная камера.

Напротив зоны для приготовления пищи расположена двухместная обеденная зона, которая превращается в диван и двуспальную кровать. Здесь есть телевизор и компьютерная рабочая станция с местом хранения вещей под обеденной зоной, что является редким товаром в крохотном пространстве.

Перед спальней есть небольшой шкаф в задней части автобуса, и он стоит напротив душа. Далеко сзади находится спальня с двуспальной кроватью размера "queen-size". Наиболее аккуратной особенностью является боковая эркерная дверца у кровати, которая открывает потрясающий вид на окружение. Под кроватью достаточно места для хранения, до которого также можно добраться извне.

Автобус имеет даже настил на крыше, что ограничивает количество солнечных панелей. Майк даже установил открытый верстак и стойку, чтобы он мог готовить на улице.