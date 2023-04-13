Сегодня такие автобусы можно встретить разве что на Кубе, но там почти полностью их вытеснили более новые аналоги.

Когда речь заходит об автобусах, большинство людей представляют себе длинное транспортное средство с комфортабельным салоном, который развозит пассажиров по улицам города или используется для обеспечения транспортных перевозок между городами. В то же время, автобусы не всегда были монолитной конструкцией и в определенные исторические периоды автобусы состояли из тягача и полуприцепа.

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Украинские грузовики КрАЗ достаточно известны во всем мире, причем речь идет как о моделях советских времен, так и о современных грузовиках компании. Среди разнообразных вариантов шасси, КрАЗ выпускал и седельные тягачи, работавшие в паре с разными прицепами. При этом некоторые полуприцепы способны удивить даже опытных автолюбителей, когда речь идет о полуприцепе-автобусе.

Такую необычную сцепку удалось сфотографировать на Кубе, куда вероятнее всего автомобиль попал еще при СССР. В Гаване такие "пассажирские фуры" использовались как обычные городские автобусы, в то время как в Союзе грузовики с пассажирскими полуприцепами выполняли роль транспорта в аэропорту и доставляли людей от терминала к самолету.