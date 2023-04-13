Сьогодні такі автобуси можна зустріти хіба що на Кубі, але й там майже повністю їх витіснили новіші аналоги.

Коли мова заходить про автобуси, більшість людей уявляє собі довгий транспортний засіб з комфортабельним салоном, який розвозить пасажирів вулицями міста або використовується для забезпечення транспортних перевезень між містами. Водночас автобуси не завжди були монолітною конструкцією і в певні історичні періоди автобуси складалися з тягача та напівпричепа.

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Українські вантажівки КрАЗ є досить відомими у всьому світі, причому йдеться як про моделі радянських часів, так і про сучасні вантажівки компанії. Серед різноманітних варіантів шасі, КрАЗ випускав і сідельні тягачі, які працювали в парі з різними причепами. При цьому деякі напівпричепи здатні здивувати навіть досвідчених автолюбителів, коли йдеться про напівпричеп-автобус.

Таку незвичайну зчіпку вдалося сфотографувати на Кубі, куди найімовірніше автомобіль потрапив ще за часів СРСР. У Гавані такі "пасажирські фури" використовувалися як звичайні міські автобуси, у той час, як у Союзі, вантажівки з пасажирськими напівпричепами виконували роль транспорту в аеропорту і доставляли людей від термінала до літака.