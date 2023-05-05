Переобладнаний маршрутний автобус має приголомшливий інтер’єр із мансардними вікнами та дверима спальні.

Шкільні автобуси популярні для переобладнання фургонів, але вони досить великі. Тож маршрутні автобуси – гарна альтернатива для тих, хто шукає щось менше. Нове відео Tiny Home Tours демонструє, що не потрібно економити на стилі в меншому автомобілі.

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Майк і його собака Бейлі перетворили Ford 2000 року випуску на мобільний будинок. Уся процедура зайняла близько семи місяців, щоб побудувати кемпер. До речі, він був не першим для Майка.

Автобус невеличкий, але в ньому має бути все необхідне для життя в дорозі. Одна сторона автобуса містить кухню, яка включає довгу стійку, триконфоркову плиту та мийку. Мансардне вікно над кухнею додає багато природного світла, що важливо для Майка. У нестандартних шафах ховаються висувний холодильник і морозильна камера.

Навпроти зони для приготування їжі розташована двомісна обідня зона, яка перетворюється на диван і двоспальне ліжко. Тут є телевізор і комп’ютерна робоча станція з місцем для зберігання речей під обідньою зоною, що є рідкісним товаром у крихітному просторі.

Перед спальнею є невелика шафа в задній частині автобуса, і вона стоїть навпроти душу. Далеко ззаду знаходиться спальня з двоспальним ліжком розміру "queen-size". Найбільш акуратною особливістю є бічні еркерні дверцята біля ліжка, які відкривають приголомшливий вид на оточення. Під ліжком є достатньо місця для зберігання, до якого також можна дістатися ззовні.

Автобус навіть має настил на даху, що обмежує кількість сонячних панелей. Майк навіть встановив відкритий верстак і стійку, щоб готувати на вулиці.