Несмотря на то, что Одесса подвергается ракетным атакам россиян, местные жители активно помогают ВСУ: в среду городская община отправила на фронт еще десять внедорожников.

На этот раз приобретены и переданы на передовую 10 пикапов Peugeot Landtrek. Кроме этого, для фронтовиков отправили два мобильных стирально-банных комплекса.

Перед этим в июле защитники от одесситов получили 11 внедорожников Mitsubishi. Всего же за прошлый месяц община закупила и передала на фронт 20 пикапов высокой проходимости и несколько стирально-банных комплексов. С нынешними это уже три десятка машин-внедорожников.

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Была в июле еще одна поставка на фронт. Бывшие сотрудники Одесской муниципальной охраны, выполняющие боевые задания и несущие службу в рядах Государственной пограничной службы Украины, получили от "Фонда развития спорта и общественных инициатив г. Одессы им. Сергея Уточкина" современный внедорожник Nissan Navara.

Церемониал передачи техники военным. Фото: мэрия Одессы

Еще раньше в июне Одесса приобрела для защитников Николаева пикапы SsangYong Actyon Sports и Mazda BT-50.

Тот самый Nissan Navara, доставшийся землякам-пограничникам от "Фонда развития спорта и общественных инициатив г. Одессы им. Сергея Уточкина". Фото: мэрия Одессы

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в августе ожидается еще одна партия автомобилей, которые также будут переданы военным.