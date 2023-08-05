Попри те, що Одеса потерпає від ракетних атак росіян, місцеві жителі активно допомагають ЗСУ: у середу міська громада відправила на фронт ще десять позашляховиків.

Цього разу придбано й передано на передову 10 пікапів Peugeot Landtrek. Окрім цього, для фронтовиків відправили два мобільні прально-лазневі комплекси.

Перед цим у липні захисники від одеситів отримали 11 позашляховиків Mitsubishi. Всього ж за минулий місяць громада закупила й передала на фронт 20 пікапів високої прохідності та кілька прально-лазневих комплексів. Із нинішніми це вже три десятки машин-позашляховиків.

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Була в липні ще однапоставка на фронт. Колишні співробітники Одеської муніципальної варти, котрі виконують бойові завдання і несуть службу в лавах Державної прикордонної служби України, отримали від "Фонду розвитку спорту та громадських ініціатив м. Одеси ім. Сергія Уточкіна" сучасний позашляховик Nissan Navara.

Церемоніал передачі техніки військовим. Фото: мерія Одеси

Ще раніше, у червні, Одеса придбала для захисників Миколаєва пікапи SsangYong Actyon Sports та Mazda BT-50.

Той самий Nissan Navara, що дістався землякам-прикордонникам від "Фонду розвитку спорту та громадських ініціатив м. Одеси ім. Сергія Уточкіна". Фото: мерія Одеси

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, у серпні очікується ще одна партія автомобілів, які також будуть передані військовим.