Волонтеры и военные разработали для Вооруженных Сил командный пункт "Щит-бус Т5" и пункт наблюдения "Щит пикап".

Презентация проекта состоялась во время учений личного состава батальонов теробороны и ТФТГ Полтавской общины по минированию и разминированию территорий.

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Командный пункт “ЩИТ-бус Т5” создан на базе микроавтобуса Volswagen Transporter T5.

Он имеет аккумуляторы питания, башню мобильного наблюдения и широкий экран, на который выводится картинка с камеры.

Также на учениях была представлена техника проекта “Щит пикап” на базе пикапа Toyota Hilux.

Благодаря этим системам видеонаблюдения военные должны выявлять позиции военных россии, контролировать границы Украины и прифронтовые территории.

Система позволяет круглосуточно в режиме реального времени анализировать ситуацию с нескольких сотен километров границы.

“Еще украинское видеонаблюдение на границе предполагает некоторые крайне неприятные сюрпризы для врага. Но мы не раскрываем их по соображениям национальной безопасности”, – рассказал инициатор проекта депутат Полтавского облсовета Юрий Шаповалов.

Сейчас техника проекта распространяется на Сумскую, Харьковскую и Донецкую области. Инициаторы продолжают расширять его на другие приграничные регионы.