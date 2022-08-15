Волонтеры и военные разработали для Вооруженных Сил командный пункт "Щит-бус Т5" и пункт наблюдения "Щит пикап".
Презентация проекта состоялась во время учений личного состава батальонов теробороны и ТФТГ Полтавской общины по минированию и разминированию территорий.
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Командный пункт “ЩИТ-бус Т5” создан на базе микроавтобуса Volswagen Transporter T5.
Он имеет аккумуляторы питания, башню мобильного наблюдения и широкий экран, на который выводится картинка с камеры.
Также на учениях была представлена техника проекта “Щит пикап” на базе пикапа Toyota Hilux.
Благодаря этим системам видеонаблюдения военные должны выявлять позиции военных россии, контролировать границы Украины и прифронтовые территории.
Система позволяет круглосуточно в режиме реального времени анализировать ситуацию с нескольких сотен километров границы.
“Еще украинское видеонаблюдение на границе предполагает некоторые крайне неприятные сюрпризы для врага. Но мы не раскрываем их по соображениям национальной безопасности”, – рассказал инициатор проекта депутат Полтавского облсовета Юрий Шаповалов.
Сейчас техника проекта распространяется на Сумскую, Харьковскую и Донецкую области. Инициаторы продолжают расширять его на другие приграничные регионы.