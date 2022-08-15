Волонтери та військові розробили для Збройних Сил командний пункт “Щит-бус Т5” та пункт спостереження “Щит пікап”.

Презентація проєкту відбулася під час навчань особового складу батальйонів тероборони та ТФТГ Полтавської громади щодо замінування та розмінування територій.

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Командний пункт “ЩИТ-бус Т5” створено на базі мікроавтобуса Volswagen Transporter T5.

Він має акумулятори живлення, вежу мобільного спостереження та широкий екран, на який виводиться картинка з камери.

Також на навчаннях було представлено техніку проєкту “Щит пікап” на базі пікапа Tuoyota Hilux.

Завдяки цим системам відеоспостереження військові мають виявляти позиції військових Росії, контролювати кордони України та прифронтові території.

Система дає змогу цілодобово в режимі реального часу аналізувати ситуацію з кількохсот кілометрів кордону.

“Ще українське відеоспостереження на кордоні передбачає деякі вкрай неприємні сюрпризи для ворога. Але ми не розкриваємо їх з міркувань національної безпеки“, – розповів ініціатор проєкту депутат Полтавської облради Юрій Шаповалов.

Наразі техніка проєкту поширюється на Сумську, Харківську та Донецьку області. Ініціатори продовжують розширювати його на інші прикордонні регіони.