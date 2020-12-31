Украшения от CRASH Jewelry – возможно, единственная возможность стать владельцем суперкара для большинства людей в мире.

Фирма CRASH Jewelry из Калифорнии была основана Кристи Шимпке, муж которой владеет сервисным центром, специализирующимся на ремонте автомобилей Mercedes-Benz. Именно поврежденные детали от “Мерседесов” стали первыми украшениями, сделанными Кристи, а со временем список “сырья” для украшений расширился.

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Запонки из деталей Ferrari 360 Challenge Stradale в фирменном красном цвете или Ferrari 360 Modena нежно-голубого оттенка Azzuro California были изготовлены из различных частей разбитых суперкаров. Для своих украшений Кристи выбирает лишь детали машин, в которых никто не пострадал, во время аварии.

В настоящее время аксессуары CRASH Jewelry изготавливаются из деталей от Mercedes-Benz, BMW, Audi, Bentley, Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati и др.

Фото: бижутерия из деталей разбитых машин / Christi Schimpke/The Drive