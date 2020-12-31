Прикраси від CRASH Jewelry – можливо, єдина можливість стати власником суперкара для більшості людей у світі.

Фірма CRASH Jewelry з Каліфорнії була заснована Крісті Шімпке, чоловік якої володіє сервісним центром, що спеціалізується на ремонті автомобілів Mercedes-Benz. Саме пошкоджені деталі від “Мерседесів” стали першими прикрасами, зробленими Крісті, а з часом список “сировини” для прикрас розширився.

Також цікаво: Найчорніший автомобіль у світі вкрили сяючою пудрою і це справжній космос

Запонки з деталей Ferrari 360 Challenge Stradale у фірмовому червоному кольорі або Ferrari 360 Modena ніжно-блакитного відтінку Azzuro California були виготовлені з різних частин розбитих суперкарів. Для своїх прикрас Крісті обирає лише деталі машин, у яких ніхто не постраждав, під час аварії.

Наразі аксесуари CRASH Jewelry виготовляються з деталей від Mercedes-Benz, BMW, Audi, Bentley, Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati та ін.

Фото: біжутерія з деталей розбитих машин / Christi Schimpke/The Drive