Довольно результативно начали октябрь благотворители шведского фонда "Blåljus i Samverkan", прибывшие во Львов колонной спецтехники.

Таможенную территорию Украины пересекли три пожарных автомобиля и столько же карет скорой медицинской помощи. Во Львове прошла торжественная передача техники заранее определенным адресатам.

Пожарные автомобили после госрегистрации станут на дежурство в городах Ровно, Зеленодольск и Богодухов.

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А вот санитарные машины целевым назначением отправились прямо на передовую, где в них большая потребность.

Адресная поставка техники от шведских благотворителей для городов Украины и медицинских подразделений ВСУ. Фото: Insamlingsstiftelsen Blåljus I Samverkan

Это не первая поставка спецтехники благотворителями этой организации. С начала войны, кроме гуманитарных грузов, шведы передали более двух десятков автомобилей разного назначения. Что необходимо украинцам – там знают без подсказок, поскольку основателями упомянутого выше благотворительного фонда являются три человека – пожарный, спасатель и парамедик.

"Украинцы – это наши друзья, и мы не можем быть в стороне. Потому что друзья не ждут, когда беда пройдет – они помогают. Мы не можем иначе, мы должны помогать Украине. Мы – с украинцами", – подчеркнул на торжествах дарения машин глава организации Пер Йоганссон.