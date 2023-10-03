Доволі результативно розпочали жовтень благодійники шведської фундації "Blåljus i Samverkan", котрі прибули до Львова колоною спецтехніки.

Митну територію України перетнули три пожежні автомобілі і стільки ж карет швидкої медичної допомоги. У Львові відбулася урочиста передача техніки заздалегідь визначеним адресатам.

Так, пожежні автомобілі після держреєстрації стануть на чергування у містах Рівне, Зеленодольськ та Богодухів.

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А ось санітарні машини цільовим призначення відправилися прямо на передову, де у них велика потреба.

Адресне постачання техніки від шведських благодійників для міст України та медичних підрозділів ЗСУ. Фото: Insamlingsstiftelsen Blåljus I Samverkan

Це не перше постачання спецтехніки благодійниками цієї організації. З початку війни, окрім гуманітарних вантажів, шведи передали понад два десятки автомобілів різного призначення. Що необхідно українцям – там знають без підказок, оскільки засновниками згаданої вище благодійної фундації є троє людей – пожежник, рятувальник і парамедик.

"Українці – це наші друзі, і ми не можемо бути осторонь. Бо друзі не чекають, коли біда мине – вони допомагають. Ми не можемо інакше, ми маємо допомагати Україні. Ми – з українцями", – підкреслив на урочистостях дарування машин голова організації Пер Йоганссон.