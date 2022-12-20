Чтобы развернуть РЛС на позиции, фиксируют машину с помощью опор, вертикально закрепляют антенну и поднимают ее на несколько метров.

Волонтеры собрали для украинских военных мобильную разведывательную станцию на базе советского автомобиля "Волга". Видео опубликовал блогер Special Kherson Cat в Twitter

Механики переделали "Волгу" в пикап, отрезав часть салона и оборудовав открытую площадку для перевозки груза. В задней части кузова на металлических стойках установили связную телескопическую мачту, которая в сложенном состоянии расположена горизонтально, не мешая передвижению.

Также интересно чехи делают для ВСУ зенитные тачанки на базе пикапов.

При необходимости автомобиль фиксируют с помощью четырех опор, закрепляют антенну тросами в вертикальном положении, а затем поднимают на десяток метров вверх.

Назначение оборудования не раскрывается. Вероятно, оно служит ретранслятором, позволяющим военным поддерживать связь на линии фронта. На видео можно заметить квадрокоптер, так что станцию можно использовать для увеличения дальности полета БПЛА.

Немного рода отличный сервис, основанный на автомобиле Volga, сделанный из российских volunteers pic.twitter.com/BqvYrinwhJ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 19, 2022

На кузове "Волги" красуется логотип украинской волонтерской организации "Адская кухня" родом из Харькова. Она помогает военным, снабжая их едой и необходимым оборудованием.

"У нас есть кухня, пекарня, СТО для ремонта военных машин, генераторов и дронов; мы покупаем автомобили, военную амуницию и тому подобное", – рассказал в интервью DOU соучредитель организации Евгений Горошко.