Щоб розгорнути РЛС на позиції, машину фіксують за допомогою опор, вертикально закріплюють антену та підіймають її на кілька метрів.

Волонтери зібрали для українських військових мобільну розвідувальну станцію на базі радянського автомобіля "Волга". Відео опублікував блогер Special Kherson Cat у Twitter

Механіки переробили "Волгу" в пікап, відрізавши частину салону та обладнавши відкритий майданчик для перевезення вантажу. У задній частині кузова на металевих стійках встановили доладну телескопічну щоглу, яка у складеному стані розташована горизонтально, не заважаючи пересуванню.

Також цікаво чехи роблять для ЗСУ зенітні "тачанки" на базі пікапів

При необхідності автомобіль фіксують за допомогою чотирьох опор, закріплюють антену тросами у вертикальному положенні, а потім підіймають на десяток метрів вгору.

Призначення обладнання не розкривається. Імовірно, воно служить ретранслятором, який дозволяє військовим підтримувати зв'язок на лінії фронту. На відео можна помітити квадрокоптер, який натякає, що станцію можна використовувати для збільшення дальності польоту БПЛА.

Some kind of reconnaissance station, based on the Volga car, made by Ukrainian volunteers pic.twitter.com/BqvYrinwhJ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 19, 2022

На кузові "Волги" красується логотип української волонтерської організації "Пекельна кухня" родом із Харкова. Вона допомагає військовим, забезпечуючи їх їжею та необхідним обладнанням.

"У нас є кухня, пекарня, СТО для ремонту військових машин, генераторів та дронів; ми купуємо автомобілі, військову амуніцію тощо", — розповів в інтерв'ю DOU співзасновник організації Євген Горошко.