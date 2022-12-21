Новые настройки дают электромобилю почти 22 сантиметра клиренса.

Немецкий тюнер Delta4x4 специализируется на масштабных внедорожных конструкциях, таких как установка Mercedes-Benz G 500 в гусеницы и превращение Rolls-Royce Cullinan в вездеход с тентом на крыше. Последнее творение компании – Tesla Model Y, которая готова не опасаться бездорожья.

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Работа Delta4x4 над Model Y включает в себя лифт подвески на 35 миллиметров. Пакет тюнинга также расширяет колею и добавляет 60-мм в расширителе крыльев, чтобы освободить место для шин 265/45R20 Continental Cross Contact ATR. Дополнительный подъем благодаря высокопрофильной резине дает Tesla общий дорожный просвет 22 сантиметра.

Эта модель Y имеет багажник на крыше для хранения такого снаряжения, как доски для выезда из грязи, лопаты, канистры с водой, запасное колесо и ящики для хранения. На передней части находится световая полоса.

Для еще большего освещения на бездорожье Delta4x4 устанавливает четыре светодиодных прожектора PIAA на передний бампер.

На фотографиях показано, как эта установка поднимается через заснеженные холмы и несется сквозь бездорожье. Несмотря на то, что Tesla выглядит не столь мощной, как некоторые из других, более масштабных конструкций Delta4x4, она все равно имеет много дополнительных возможностей для бездорожья.

Для людей, которые заинтересовались этой конструкцией в Германии, Delta4x4 предлагает заплатить 900 евро за лифт подвески. Стоимость комплекта колес и шин начинается от 4500 евро. Багажник на крышу стоит 2900 евро, а фонарь – дополнительно 900 евро. Лампы на бампер вместе с крепежом стоят 1800 евро.

Недавнее обновление программного обеспечения дало Model Y Performance режим Track Mode, ранее бывший эксклюзивным для Model S Plaid и Model 3 Performance. Он добавляет много функций, например, создание пользовательских настроек для различных переменных трансмиссии, запись кругов с помощью встроенных камер и отслеживание телеметрии на трассе.