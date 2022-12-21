Нові налаштування дають електромобілю майже 22 сантиметри кліренсу.

Німецький тюнер Delta4x4 спеціалізується на масштабних позашляхових конструкціях, таких як встановлення Mercedes-Benz G 500 на гусениці та перетворення Rolls-Royce Cullinan на всюдихід із тентом на даху. Останнє творіння компанії – Tesla Model Y, яка готова не боїться бездоріжжя.

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Робота Delta4x4 над Model Y включає ліфт підвіски на 35 міліметрів. Пакет тюнігу також розширює колію та додає 60-мм у розширювачі крил, щоб звільнити місце для шин 265/45R20 Continental Cross Contact ATR. Додатковий підйом завдяки високопрофільній гумі дає Tesla загальний дорожній просвіт 22 сантиметри.

Ця модель Y має багажник на даху для зберігання такого спорядження, як дошки для виїзду з багнюки, лопати, каністри з водою, запасне колесо та ящики для зберігання. На передній частині знаходиться світлова смуга.

Для ще більшого освітлення на бездоріжжі Delta4x4 встановлює чотири світлодіодні прожектори PIAA на передній бампер.

На фотографіях показано, як ця установка піднімається через засніжені пагорби та мчить крізь бездоріжжя. Незважаючи на те, що Tesla виглядає не такою потужною, як деякі з інших, більш масштабних конструкцій Delta4x4, вона все одно має багато додаткових можливостей для бездоріжжя.

Для людей у Німеччині, які зацікавилися цією конструкцією, Delta4x4 пропонує заплатити 900 євро за ліфт підвіски. Вартість комплекту коліс і шин починається від 4500 євро. Багажник на дах коштує 2900 євро, а ліхтар — додатково 900 євро. Лампи на бампер разом із кріпленням коштують 1800 євро.

Нещодавнє оновлення програмного забезпечення дало Model Y Performance режим Track Mode, який раніше був ексклюзивним для Model S Plaid і Model 3 Performance. Він додає багато функцій, наприклад створення користувальницьких налаштувань для різноманітних змінних трансмісії, запис кіл за допомогою вбудованих камер і відстеження телеметрії на трасі.