За последнюю неделю группа водолазов-волонтеров вытащила более четырех десятков транспортных средств из вод города Нэшвилл в США.

Добровольцы называют свою группу “Приключения с целью” и помогают людям находить свои потерянные машины, спасая их из водоемов.

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Портал News 4 Nashville сообщает, что последняя работа была завершена в реке Камберленд и озере Перси Прист. Это направление работы часто не привлекает внимания, которого он действительно заслуживает, но на этот раз количество машин заинтересовало даже местные власти.

Мэр города Нэшвилл Джон Купер высоко оценил важную, но невероятно сложную работу организации и ее дайверов. Он отметил, что все участники группы работают бесплатно и финансируются исключительно за счет пожертвований.

Все транспортные средства, извлеченные из воды, находятся в разном состоянии, но ни один уже не подлежит восстановлению, из-за коррозии.

Фото: четыре десятка машин, поднятых с водоемов города Нэшвилл / News 4 Nashville