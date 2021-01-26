За останній тиждень група водолазів-волонтерів витягла понад чотири десятки транспортних засобів з вод міста Нешвілл у США.

Добровольці називають свою групу “Пригоди з ціллю” і допомагають людям знаходити свої втрачені машини, рятуючи їх з водоймищ.

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Портал News 4 Nashville повідомляє, що остання робота була завершена в річці Камберленд та озері Персі Пріст. Цей напрямок роботи часто не привертає уваги, на яку він справді заслуговує, але цього разу кількість машин зацікавила навіть місцеву владу.

Мер міста Нешвілл Джон Купер високо оцінив важливу, але неймовірно складну роботу організації та її дайверів. Він зауважив, що всі учасники групи працюють безкоштовно і фінансуються виключно за рахунок пожертв.

Всі транспортні засоби, витягнуті з води, перебувають у різному стані, але жоден вже не підлягає відновленню, через корозію.

Фото: чотири десятки машин, піднятих з водойм міста Нешвілл / News 4 Nashville