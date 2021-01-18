Дивовижну знахідку підняли з дна озера Хаберманзее на околиці німецької столиці.

Співробітники пожежної служби Берліна підняли з дня озера Хаберманн незвичний для Німеччини автомобіль – український ЗАЗ-965.

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За багато років у воді, кузов автомобіля наскрізь прогнив та обріс мушлями. Як машина опинилась у озері – залишається загадкою, але Kriminalreport Info повідомляє, що “Saporoshez SAS-965” пролежав під водою близько 50 років, виходячи з того, що випуск моделі припинився у 1969 році. Втім, автомобіль міг потрапити в Німеччину і пізніше.

Фото: “Запорожець” виловили в берлінському озері / ТопЖир

На відео можна помітити, що дах машини сплющений – імовірно, в результаті аварії. Рятувальники залучили до роботи аквалангістів, які використовували спеціальні повітряні подушки для підняття машини на поверхню.