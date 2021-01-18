Удивительную находку подняли со дна озера Хаберманзее на окраине немецкой столицы.

Сотрудники пожарной службы Берлина подняли со дня озера Хаберманзее необычный для Германии автомобиль – украинский ЗАЗ-965.

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За столько лет в воде, кузов автомобиля насквозь прогнил и оброс ракушками. Как машина оказалась в озере – остается загадкой, но Kriminalreport Info сообщает, что “Saporoshez SAS-965” пролежал под водой около 50 лет, исходя из того, что выпуск модели прекратился в 1969 году. Впрочем, автомобиль мог попасть в Германию и позже.

Фото: “Запорожец” выловили в берлинском озере / ТопЖир

На видео можно заметить, что крыша машины сплющена – предположительно, в результате аварии. Спасатели привлекли к работе аквалангистов, которые использовали специальные воздушные подушки для поднятия машины на поверхность.