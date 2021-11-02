Уменьшение количества парковочных мест с помощью антипарковых столбиков в сочетании с ководными ограничениями для общественного транспорта привели к значительному обострению проблем с парковкой в столице.

В понедельник, 1 ноября, Киев перешел в красную зону карантина, в связи с чем был ограничен проезд в общественном транспорте. По этой причине в центр столицы массово съехались люди на автомобилях, которые раньше могли пользоваться общественным транспортом.

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Так, на улице Золотоворотская машин было так много, что водители были вынуждены парковаться в три ряда.

По словам киевлян, в общественном транспорте на данный момент не проверяют наличие у пассажиров СOVID-сертификата, хотя в некие заведения без документа уже не пускают. В наземном транспорте и метрополитене "аншлаг". Люди толпятся и не соблюдают социальную дистанцию по-прежнему.