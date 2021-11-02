Зменшення кількості місць для паркування за допомогою антипаркувальних стовпчиків у купі з ковідними обмеженнями для громадського транспорту призвели до значного загострення проблем з парковкою у столиці.

У понеділок, 1 листопада, Київ перейшов в "червону" зону карантину, в зв'язку з чим було обмежено проїзд в громадському транспорті. З цієї причини до центру столиці масово з'їхалися люди на авто, які раніше могли користуватись громадським транспортом.

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Так, на вулиці Золотоворітська машин було так багато, що водії були змушені паркуватися у три ряди.

За словами киян, в громадському транспорті зараз не перевіряють наявність у пасажирів СOVID-сертифікату, хоча в деякі заклади без документа вже не пускають. У наземному транспорті та метрополітені "аншлаг". Люди юрмляться і не дотримуються соціальної дистанції, як і раніше.