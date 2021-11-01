Відповідні дорожні знаки з'явились в нових Правилах дорожнього руху, які набули чинності з 1 листопада 2021 року.

Серед кількох десятків нових дорожніх знаків, які з'явились в Правилах дорожнього руху 2021, кілька будуть встановлюватись на платних дорогах.

Зокрема, передбачена поява чотирьох знаків: "Платна дорога" та "Кінець платної дороги". Назви у двох пар знаків однакові, а от зображення – різне. Знаки 5.82.1 та 5.82.2 – це знаки "Автомагістраль" зеленого кольору, на яких у верхній частині домальована табличка "Платні послуги". Швидше за все, такі знаки будуть встановлюватись на платні автомагістралі.

Натомість знаки 5.83.1 та 5.83.2 – абсолюно нові. Це чотирукутники, на синьому фоні яких українською та англійською мовами написано "Платна дорога". Поряд – значок дороги з монетами номіналом 5 та 10. Швидше за все, такі знаки будуть встановлюватись на звичайні дво- чи чотириполосні дорогі без розмежувальних смуг.

Нагадаємо, що незважаючи на наявність законодавства, жодної платної дороги в Україні поки що немає.