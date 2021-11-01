Соответствующие дорожные знаки появились в новых Правилах дорожного движения, вступивших в силу 1 ноября 2021 года.

Среди нескольких десятков новых дорожных знаков, появившихся в Правилах дорожного движения 2021 года, несколько будут устанавливаться на платных дорогах.

В частности, предусмотрено появление четырех знаков: "Платная дорога" и "Конец платной дороги". Названия двух пар знаков одинаковые, а вот изображение – разное. Знаки 5.82.1 и 5.82.2 – это знаки "Автомагистраль" зеленого цвета, на которых в верхней части дорисована табличка "Платные услуги". Скорее всего такие знаки будут устанавливаться на платные автомагистрали.

Знаки 5.83.1 и 5.83.2 – абсолютно новые. Это четырехугольники, на синем фоне которых на украинском и английском языках написано "Платная дорога". Рядом – значок дороги с монетами номиналом 5 и 10. Скорее всего такие знаки будут устанавливаться на обычные двух- или четырехполосные дороги без разграничительных полос.

Напомним, что, несмотря на наличие законодательства, ни одной платной дороги в Украине пока нет.