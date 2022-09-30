Таможенники и пограничники обнаружили контрабанду на украинско-румынской границе.

На украинско-румынской границе пограничники и таможенники обнаружили контрабандные сигареты на автомобиле Mercedes-Benz ML. Согласно действующему законодательству, за такое правонарушение автомобиль изымают.

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При осмотре транспортного средства в международном автомобильном пункте пропуска “Порубное”, охранники границы совместно с работниками таможенной службы обнаружили специально оборудованный тайник. Используя конструктивные особенности транспортного средства, водитель – 33-летний житель Черновицкой области, спрятал в конструктивных полостях, под обшивкой дверцы, 442 пачки сигарет с марками акцизного сбора Украины.

По предварительной оценке, стоимость табачных изделий составляет более 30 тысяч гривен. За незаконное перемещение табака были изъяты автомобили Mercedes-Benz ML 2010 выпуска стоимостью 600 тысяч гривен.