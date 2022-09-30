Митники та прикордонники виявили контрабанду на україно-румунському кордоні.

На українсько-румунському кордоні прикордонники та митники знайшли контрабандні цигарки на автомобілі Mercedes-Benz ML. Відповідно до чинного законодавства, за таке правопорушення автомобіль вилучають.

Також цікаво чи подорожчали автомобілі після відміни "нульового розмитнення"?

Під час огляду транспортного засобу в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Порубне», охоронці кордону спільно зі працівниками митної служби виявили спеціально обладнану схованку. Використовуючи конструктивні особливості транспортного засобу, водій - 33-річний мешканець Чернівецької області, приховав у конструктивних порожнинах, під обшивкою дверцят, 442 пачки сигарет з марками акцизного збору України.

За попередньою оцінкою вартість тютюнових виробів складає понад 30 тисяч гривень. За незаконне переміщення тютюну було вилучено автомобілі Mercedes-Benz ML 2010 року випуску вартістю 600 тисяч гривень.