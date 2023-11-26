В воскресенье, 26 ноября, єтот регион оказалась в эпицентре снежного циклона, который осложнил ситуацию на дорогах: в плену метелицы оказались автобусы, грузовики и даже карета скорой помощи с роженицей.

В течение дня спасатели получили более полусотни сообщений об авариях, в т.ч. в трех случаях речь шла о травмированных. К счастью, как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, обошлось без жертв.

Уже в первые часы непогоды было зафиксировано шесть ДТП с участием грузовиков и пять фактов съездов с дороги рейсовых автобусов.

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В Белгород-Днестровском районе в снежном сугробе застрял автомобиль скорой помощи, который ехал за роженицей. Из снежного плена карету скорой освободили сотрудники ГСЧС. Спасатели вытащили автомобиль и сопроводили его к месту вызова, а затем провели и в больницу.

В Одесской области метель наделала беды и заблокировала движение на дорогах. Фото: Нацполиция/ГСЧС

Из-за непогоды пришлось перекрыть трассу Одесса – Рени, где очень много автотранспортной техники попало в снежный плен и съехало в придорожные канавы, в т.ч. несколько рейсовых автобусов.

В частности, возле села Лиманское Ренийской ОТГ не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Полицейский офицер громады довез медиков и мужчину в больницу на своем полноприводном служебном транспорте.

Возле села Новокаменка Измаильского района пассажирский автобус Варна – Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. Никто не пострадал.

На упомянутой трассе Одесса – Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном. Водитель, к счастью не пострадал. На той же трассе возле села Броска на подъеме застряли автомобили, вследствие чего увеличилась пробка.

В понедельник запрещен выезд на трассы всех школьных автобусов: учебные заведения из-за непогоды переходят 27 ноября на дистанционную форму обучения. Если метелица будет и дальше свирепствовать, то дистанционное обучение продлят.