У неділю, 26 листопада, Одеська область опинилася в епіцентрі снігового циклону, що ускладнив ситуацію на дорогах: у полоні хурделиці опинилися автобуси, вантажівки й навіть карета швидкої допомоги з породіллею.

Протягом дня рятувальники отримали понад півсотні повідомлень про аварії, у т.ч. в трьох випадках мова йшла про травмованих. На щастя, як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, обійшлося без жертв.

Вже в перші години негоди було зафіксовано шість ДТП за участю вантажівок та п'ять фактів з'їздів з дороги рейсових автобусів.

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У Білгород-Дністровському районі у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої допомоги, який їхав за породіллею. Зі снігового полону карету швидкої визволили співробітників ДСНС. Рятувальники витягли автомобіль й супроводили його до місця виклику, а потім провели й до лікарні.

На Одещині хурделиця наробила лиха й заблокувала рух на дорогах. Фото: Нацполіція/ДСНС

Через негоду довелося перекрити трасу Одеса – Рені, де дуже багато автотранспортної техніки втрапило у сніговий полон та з'їхало в придорожні канави, в т.ч. кілька рейсових автобусів.

Зокрема, біля села Лиманське Ренійськоі ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліційний офіцер громади довіз медиків та чоловіка у лікарню на своєму повнопривідному службовому транспорті.

Біля села Новокам’янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна – Київ з 22 пасажирами з’їхав у кювет. Ніхто не постраждав.

На згаданій трасі Одеса – Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном. Водій, на щастя не постраждав. На тій же трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, унаслідок чого збільшився затор.

У понеділок заборонено виїзд на траси усіх шкільних автобусів: заклади освіти через негоду переходять 27 листопада на дистанційну форму навчання. Якщо негода триватиме довше, то дистанційне навчання може бути продовжено.