Украинские компании, которые способны строить дороги, понесли значительные убытки или были полностью уничтожены из-за боевых действий.

Отечественный дорожный рынок сильно пострадал из-за войны. В результате войны все проекты строительства, капитального и текущего среднего ремонта государственных дорог пришлось заморозить. Без работы остались тысячи работников подрядных организаций, в том числе государственной акционерной компании “Автомобильные дороги Украины”.

Читайте также: Укравтодор подсчитал, сколько нужно денег для восстановления разрушенных войной дорог

Предприятия разбили, спецтехнику изувечили. Оккупанты похитили горюче-смазочные материалы, ограбили склады.

В целом, по сегодняшним подсчетам, из-за военных действий в Украине дорожные компании потеряли 200 производственных баз. В том числе – 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен.

Повредили и уничтожили полтысячи автомобилей разных видов, более 300 единиц специальной техники, каждая из которых стоит не менее 3-4 миллионов гривен: катки, грейдеры, погрузчики, манипуляторы, цистерны и тому подобное.