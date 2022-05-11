Українські компанії, які здатні будувати дороги, зазнали значних збитків або були повністю знищені через бойові дії.

Вітчизняний дорожній ринок сильно постраждав через війну. Внаслідок війни усі проекти будівництва, капітального та поточного середнього ремонту державних доріг довелося заморозити. Без роботи залишилися тисячі працівників підрядних організацій, в тому числі державної акціонерної компанії “Автомобільні дороги України”.

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Підприємства розтрощили, спецтехніку понівечили. Окупанти викрали паливно-мастильні матеріали, пограбували склади.

Загалом, за сьогоднішніми підрахунками, через військові дії в Україні дорожні компанії втратили 200 виробничих баз. У тому числі – 40 асфальтобетонних заводів, кожен з який коштує десятки мільйонів гривень.

Пошкодили та знищили півтисячі автомобілів різних видів, більш ніж 300 одиниць спеціальної техніки, кожна з яких вартує не менше 3-4 мільйонів гривень: котки, грейдери, навантажувачі, маніпулятори, цистерни тощо.