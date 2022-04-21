Из Украины в Польшу вывезли яркий тюнингованный суперкар McLaren 720S Spider

В Кракове сфотографировали крутой McLaren 720S Spider на украинских номерах. Суперкар приехал из Киева – очевидно его вывезли из-за войны, как и недавно замеченные в Австрии внедорожники Maybach из Киева.

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McLaren 720S Spider также выделяется благодаря тюнингу от Vorsteiner. Доработки включают аэродинамический обвес и новую крышку переднего багажника.

Если проверить по базе данных, то выясняется, что McLaren 720S Spider выпущен в 2020 году. Вполне вероятно, что этот тот же суперкар, который ранее попал на эвакуатор в Киеве. В таком случае его тюнинговали уже после этого.

Напомним, суперкар McLaren 720S Spider оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 720 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,9 сек и может развить 340 км/ч.