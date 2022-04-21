З України у Польщу вивезли яскравий тюнінгований суперкар McLaren 720S Spider

У Кракові сфотографували крутий McLaren 720S Spider на українських номерах. Суперкар приїхав із Києва – очевидно його вивезли через війну, як і нещодавно помічені в Австрії позашляховики Maybach із Києва.

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McLaren 720S Spider також виділяється завдяки тюнінгу від Vorsteiner. Доробки включають аеродинамічний обвіс та нову кришку переднього багажника.

Якщо перевірити за базою даних, то з'ясовується, що McLaren 720S Spider випущено у 2020 році. Цілком імовірно, що цей той же суперкар, що раніше потрапив на евакуатор у Києві. У такому разі його тюнінгували вже після цього.

Нагадаємо, що суперкар McLaren 720S Spider оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 720 л. с. Він розганяється до 100 км/год за 2,9 сек і може розвинути 340 км/год.